Shell, Nijerya'ya 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

Nijerya'daki Ogoni halkı ile Shell arasındaki 31 yıldır süren davada, 110 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Petrol devi şirketi Royal Dutch Shell, Nijerya'da 31 yıllık petrol sızıntısının çevreyi kirletmesi davasında Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Shell'in, Nijerya'daki petrol sızıntı davasında Niger Delta'nın Ogoni halkına 110 milyon dolar (45 milyar 900 milyon naira) tazminat ödemesine karar verdi.

TAZMİNATI ÖDEMEK İÇİN 21 GÜN SÜRE TANINDI

Bu kararı veren Abuja Yüksek Mahkemesi yargıcı Ahmed Muhammed, tazminatın 21 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Shell'in avukatı Aham Ejelamo, mahkemeye müvekkilinin ödemeyi yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

HASARLI BORU HATTINDAN NİJER DELTASI'NA PETROL SIZMIŞTI

Nijer deltasında 1958'den beri faaliyet gösteren Shell'in hasarlı petrol boru hatlarından ve kuyularından, her yıl tonlarca petrol sızdığı belirtiliyor.

SIZINTI KİRLİLİĞE NEDEN OLDU

Birleşmiş Milletler'in 2011'de, Nijerya'nın güneyinde 2008 ve 2009'da meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle büyük çapta kirlilik oluştuğu ve izlerin bölgeden silinmesinin 30 yıl alabileceğini ortaya koyan raporundan sonra Shell, sızıntıyı temizlediklerini açıklamıştı.

Shell ocak ayında, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.

OGONİ HALKI SHELL’İ BÖLGESİNDE İSTEMİYOR

Afrika'nın en büyük, dünyanın 7. büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'daki Ogoni halkı, 1993'te Shell'in bölgeden çıkması için protestolar düzenlemişti.