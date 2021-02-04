Shell'in 2020 kârı son 20 yılın en düşük seviyesinde

Shell, koronavirüs salgınının petrol talebini azaltmasının etkisiyle 2020 yılında son 20 yılın en düşük kârını açıkladı.

Koronavirüs salgını dünyadaki arzı azalttığı için petrol firmaları zarar etti.

Salgından olumsuz etkilenen şirketlerden biri olan Shell, faaliyetlerine olan yatırımcı güvenini artırmak için ilk çeyrekte hissedarlara verdiği kâr payını artırmak istediğini aktardı.

KÂRI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 71 GERİLEDİ

Shell'in yıllık kârı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 71 gerileyerek 4 milyar 800 milyon dolar seviyesine geriledi. Şirket, dünya çapında işlettiği 45 bin akaryakıt istasyonundan gelen gelirler sayesinde rakiplerine oranla zarar etmedi.

4. DÖNEM KÂRI BEKLENTİNİN ALTINDA

Şirketin 4'üncü çeyrek kârı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 gerileyerek 393 milyon dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Ben van Beurden yönetimindeki Shell, yılın ilk çeyreği için temettü ödemelerinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 artışa gidilmesini beklediğini açıkladı.