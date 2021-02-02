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- Siber saldırıların çoğu KOBİ'lere yapılıyor
Siber saldırıların çoğu KOBİ'lere yapılıyor
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyası daha hızlı bir işleyişe kavuştu ise de bu kez de siber saldırılara mazur kalabiliyor.
- AA
- 02.02.2021 - 08:44
İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, Twitter hesabından siber saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.
SİBERAY, siber saldırıların yüzde 71'inin küçük ve orta boy işletmelerden oluşan KOBİ'leri hedef aldığı, bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara mal olduğu bildirildi.
SİBER SALDIRILARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Siber saldırıların yüzde 71'inin KOBİ'leri hedef aldığı ve bir saldırının ortalama 35 bin dolar zarara yol açtığı kaydedilen paylaşımda, saldırılara karşı "Ağ güvenliğini sağlamak. Verileri yedeklemek. Erişimleri sınırlamak. Çalışanları bilinçlendirmek." gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.