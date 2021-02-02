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Siber saldırıların çoğu KOBİ'lere yapılıyor

Siber saldırıların çoğu KOBİ'lere yapılıyor

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyası daha hızlı bir işleyişe kavuştu ise de bu kez de siber saldırılara mazur kalabiliyor.