Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu yılın ocak-ekim dönemine ilişkin sıcak hava balonu turizmi istatistiklerini paylaştı.

Bu yıl balon turizminde hareketlilik yaşandı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sıcak hava balonu, Pamukkale, Kapadokya ve Çat Vadisi'nde adeta rekor kırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'nin ilk 10 ayındaki balon turizmi yolcu sayısını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarında 2020'de koronavirüs salgınının etkisiyle, tüm ulaşım modlarında gerileme yaşandığını belirtti.

"Sıcak hava balonu turizmi her yıl büyüyor"

Salgının devam etmesiyle turizm sektörü tam olarak toparlanamazken bu süreci sıcak hava balonu turizmi açısından 2 yıl gibi kısa bir sürede geride bıraktıklarını bildirdi.

Her yıl hem uçuş hem de yolcu sayısının arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sıcak hava balonu turizmi her yıl büyüyor. Salgının ortaya çıkması sektörü olumsuz etkilese de sıcak hava balonu turizmi yükselişini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sıcak hava balonuyla 10 ayda 660 bin yolcu uçtu ViDEO

660 bin yolcuya hizmet verildi

Bakan Karaismailoğlu, bu yılın 10 ayında Kapadokya'da 27 bin 634 uçuş ve 590 bin 887 yolcu, Pamukkale'de 4 bin 153 uçuş ve 61 bin 426 yolcu, Çat bölgesinde de 603 uçuş ve 7 bin 776 yolcu olmak üzere toplam 32 bin 390 ticari uçuşta 660 bin 79 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, bu rakamların 2019'un yıllık rakamlarının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Antrenman uçuşu yüzde 67 arttı

Karaismailoğlu, aynı zamanda eğitim ve antrenman uçuşları rakamlarını da paylaştı.

Karaismailoğlu, sektörde 3 farklı bölgede hizmet veren şirket sayısının 2022'de 49'a ulaştığına dikkati çekerek, "Sektörün büyümesiyle birlikte Kapadokya'da 4 bin 19, Pamukkale'de 1046 olmak üzere toplamda 5 bin 65 eğitim ve antrenman uçuşu gerçekleşti. Bu rakamları pandemi öncesi rakamlarıyla kıyaslayacak olursak, 2022'nin 10 ayında eğitim ve antrenman uçuşu sayısının pandemi süreci öncesini kapsayan 2019 yılında gerçekleşen 3 bin 25 uçuşa göre yüzde 67,4 artmış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.