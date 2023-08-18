Sıcak havalarını etkisi! Elektrik kullanımında rekor kırıldı Küresel iklim değişikliği nedeni ile artan hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar klima kullanımını artırınca elektrik tüketimi de hız kazandı.

AA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak klima kullanımı arttı.

Sıcaklar tarımsal sulamayı da artırdı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerin elektrik tüketiminde zirve değerler görüldü.

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 132 bin 567 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.

En yüksek elektrik tüketimi seviyesi

Türkiye'de günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi.

En yüksek elektrik tüketimi saat 15.00'te

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 130 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 552 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Bir önceki rekor

Böylece, elektrik tüketiminde 26 Temmuz'daki 1 milyon 131 bin 7 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Elektrik üretimi

Dün günlük bazda 1 milyon 122 bin 543 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Elektrik dış ticareti

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 311 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 335 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.