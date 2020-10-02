Sıfır dairelerin fiyatları uçunca, konut alacaklar ikinci ele yöneldi

Ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre, aralarındaki fiyatlarda uçurum olmasından dolayı sıfır konut satışlarında yüzde 11,2 artış yaşanırken, ikinci el konut satışlarındaki artış yüzde 63,3 oldu.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan sunduğu avantajlı kredi oranlarına rağmen bu yıl ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sıfır konut satışları yüzde 11,2 yükselirken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

KONUT SATIŞLARI ARTTI AMA TERCİH DAHA ÇOK İKİNCİ ELDEN YANA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay sıfır konut satışları 2019 Ağustos'a göre yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 olurken, ikinci el konut satışları da yüzde 69,2 artışla 118 bin 285'e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde ise 317 bin 832'i sıfır, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere satılan konut sayıları yıllık bazda yüzde 42,6 artarak 1 milyonu aştı.

"KONUT SATIŞLARI BU SEVİYESİNİ KORUR"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen aylarda başlatılan faiz indirimi sayesinde hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

“FAİZLERİN YÜKSELMESİYLE KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DURDU”

Yüksek talebe bağlı olarak da konut fiyatlarında illere ve ilçelere göre yüzde 15-30 civarında artış görüldüğünü aktaran Taylan, faizlerin yükselmesiyle konut fiyatlarındaki artışın durduğunu ifade etti.

Taylan’a göre sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında ciddi bir makas var. Bu nedenle de ikinci el konut satışları son dönemde yüzde 50'den fazla yükseldi.

"FİYATLARIN ARTMASI, SATIŞLARI DÜŞÜRMEZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yükseltmesinin de konut kredisi faiz oranlarına yansıyacağına işaret eden Taylan, "Bu yıl konut satışları çok iyi gitti. Konut kredisi faizlerinin tekrar yükselmesi satışları düşürmez, satışlar bu seviyelerini koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ve geçen yılın ağustos ayıyla ocak-ağustos dönemine ilişkin konut satış sayıları şöyle: