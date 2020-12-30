Sıfır gümrük vergili ham madde tarife kontenjanlarına başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin "2021/1 ve 2021/2" sayılı tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayicilerin ucuz girdi teminini kolaylaştırmak, maliyetlerini azaltmak amacıyla Türkiye'de yetersiz olan ham madde ve ara mamul niteliğinde 22 kimyasal ve elektronik eşyada sıfır gümrük vergisiyle açılan tarife kontenjanına dair başvuru, dağıtım usul ve esaslar tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin "2021/1 ve 2021/2" sayılı tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

SANAYİCİLERE UCUZ GİRDİ İÇİN

Buna göre, sanayicilerin ucuz girdi teminini kolaylaştırmak, maliyetlerini azaltmak amacıyla Türkiye'de yetersiz olan ham madde ve ara mamul niteliğinde 22 kimyasal ve elektronik eşyada sıfır gümrük vergisiyle açılan tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı, üretiminde ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacak.

15 GÜN İÇİNDE BAŞVURULMASI GEREKİYOR

Tarife kontenjanından faydalanmak isteyenler, yayın tarihinden itibaren 15 günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "E-İmza Uygulamaları" altındaki "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünde bulunan "İthalat İşlemleri" kısmından elektronik imza ile başvuru gerçekleştirilebilecek.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithal lisansı alınacak. Tarife kontenjanı konusu eşya, ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilecek.

15 ŞUBAT 2022'YE KADAR GEÇERLİ

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.