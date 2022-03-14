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    Sigaraya gelen zam enflasyona yansıyacak

    Ekonomistler, bazı sigara markalarına gelen 2 lira zammın, tüm markalara yapılması halinde TÜİK'in enflasyon sepetine artış olarak yansıyacağı görüşünü savunuyor.
    • REUTERS
    • 14.03.2022 - 10:45
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    Sigaraya gelen zam enflasyona yansıyacak

    Bazı sigara fiyatlarına dün 2 lira zam gelirken, zammın sektör geneline yayılması halinde, enflasyonda bir kısmı bu ay bir kısmı önümüzdeki ay olmak üzere toplam 200-250 baz puan yükseltici etki bekleniyor.

    ZAM LİSTESİ PAYLAŞILDI

    Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş'ın twitter üzerinden paylaştığı listeye göre zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip ediliyor.

    SİGARANIN ENFLASYON SEPETİNE AĞIRLIĞI YÜZDE 4,04

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4,3 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor.  Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4,04 ile büyük bölümü sigaraya ait.

    ENFLASYONA ETKİSİNİ TÜM SİGARALARA ZAM YAPILIP YAPILMAYACAĞI BELİRLEYECEK

    TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 23,08 lira. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı belirleyecek.

    Sigaraya gelen zam enflasyona yansıyacak #1

    ZAM TÜM MARKALARA YANSIRSA YILLIK ENFLASYONU 200-250 BAZ PUAN ARTACAK

    Ekonomistlerin hesaplamalarına göre benzer oranda zammın sektör geneline yayılması halinde yıllık enflasyona yaklaşık 200-250 baz puan yükseltici etki yaratacak.

    ZAMMIN ETKİSİ MART VE NİSAN'DA GÖRÜLECEK

    Zam ay ortasında geldiğinden etkinin bir kısmı Mart'ta, kalanı Nisan'da görülecek.


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