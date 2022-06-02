Sığır yetiştiricilerine destek süresi uzatıldı

ESK tarafından 2 bin 500 liralık ödeme alan yetiştiriciler, destekten yıl sonuna kadar faydalanabilecek.

Kırmızı et piyasasında, fiyatlardaki artışın önüne geçebilmek amacıyla yeni düzenlemeye gidildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda ise yetiştiricileri sevindirecek bir haber yer aldı.

Yardımlar yıl sonuna kadar sürecek

İlk olarak Ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidildi ve düzenlemedeki "2022 yılı Ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Sığır başına 2 bin 500 lira

AA'nın haberine göre; uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.