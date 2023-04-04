Signature Bank'ın kredi portföyünün satış süreci duyuruldu ABD'li Signature Bank, iflas ederek dünyadaki bankacılık krizinin fitilini ateşlemişti. Mevduat sahiplerinin varlıkları Fed'in koruması ile geri ödenebilmişti. Ancak Signature Bank'taki dalgalar bir türlü durulmuyor.

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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığını bildirdi.

60 milyar dolarlık kredi portföyü

Yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.

Portföy ticari gayrimenkul ile ticari kredilerden oluşuyor

Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.

Portföy yapısı, New York'taki çok aileli mülklerden oluşan kredilere odaklı

FDIC'nin, düşük ve orta gelirli bireyler için mesken amaçlı gayrimenkul varlığını ve karşılanabilirliğini koruma görevi anımsatılan açıklamada, kurumun, ağırlıklı olarak New York'ta bulunan çok aileli mülklerden oluşan ve uygun fiyatlı konut için önemli bir kaynak olan CRE kredilerini gözden geçirdiği ifade edildi.

Kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlanacak

Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.