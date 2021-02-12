Sigorta sektörünün prim üretimi geçen yıl yüzde 19,3 yükseldi

TSB Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2020 büyüdüğünü belirterek yaşanan olayları aktarılan bedelleri ve sigortanın önemini anlattı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) açıklamasına göre, Benli sigorta sektörünün 2020 yılı karnesini değerlendirdi.

Birliğin, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2020 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün örnek uygulamalara imza atmanın haklı gururunu yaşadığını belirten Benli, yaşanan gelişmelerin sigorta farkındalığının artmasına önemli katkı sağlarken sektörün aldığı hızlı aksiyonların da yıl sonu sonuçlarına da yansıdığını kaydetti.

“2020 YILI HERKES İÇİN ZOR BİR YIL OLDU”

Deprem, sel ve dolu felaketleri gibi doğal afetlerin yanı sıra salgınla birlikte yaşandığı 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Benli şu ifadeleri kullandı:

"Sigorta sektörü, vatandaşların risklerini teminat altına alarak yarına güvenle bakmalarını sağlıyor. 2020 yılında, sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğunu, salgın gibi hiç beklemediğimiz risklerin bir anda tüm dünyayı nasıl da büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük."

FELAKETLER VE ÖDEME YAPILAN MİKTARLAR

Birliğimizin yayınladığı tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre sağladıklarını ve ödeme kolaylıkları getirildiğini dile getiren Benli konuya ilişkin "Ödeme kolaylıkları getirdik. Yaşanan depremler ile yazın meydana gelen sel ve dolu felaketlerinde hızla hareket ederek hasar tespit çalışmalarını ve ödemelerini başlattık. 24 Ocak'ta Elazığ, Malatya ile 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan depremlere ilişkin olarak 717 milyon lira, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon lirası hayat, 137 milyon lirası sağlık branşlarında olmak üzere toplam 1 milyar 279 milyon lira tazminat üstlendik; alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile prim tarafında sağlanan desteğin toplamı ise 400 milyon lira oldu. Nihayetinde, sektör olarak tüm bu felaketlerde vatandaşlarımıza 1 milyar 679 milyon lira destek sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz."

SİGORTAYA İLGİNİN ARTMASI SEVİNDİRİCİ

Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirterek, "Sigorta sektörü olarak önceliğimiz sigortalıların memnuniyetini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak olurken, vatandaşlarımızın sigortaya teveccühünün arttığını görmek ise bizleri çok sevindirdi. Bunun sonucunda sektörümüzün prim üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artış göstererek toplamda 82 milyar 600 milyon liraya yükseldi." bilgilerini verdi.

BES'E KATILIMCI SAYISI ARTTI

Toplam içerisinde hayat dışı sigortacılığın prim üretiminin yüzde 17,7 artışla 68 milyar 100 milyon lira, hayat sigortacılığının prim üretiminin ise yüzde 27 artışla 14 milyar 400 milyon lira olduğunu aktaran Benli, şunları kaydetti:

"Başarı hikayesi yazmaya devam eden özel emeklilik tarafında da emeklilik yatırım fonlarının büyümesi hız kesmeden sürdü. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Ocak 2021 tarihli verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12 milyon 600 bini aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü yaklaşık 170 milyar liraya ulaştı.

Bununla da kalmadı; vatandaşlarımız nezdinde sigorta farkındalığının artması yatırımcıların da ilgisini sektörümüz üzerine çekti. Sektörümüz şirketlerinin verdikleri güven sayesinde, BIST Sigortacılık Endeksi 2020 yılında yüzde 72’lik bir performans ile BIST endeksleri arasında en iyi performansı gösteren endeksler arasında yer aldı."