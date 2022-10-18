Sigortacılık verilerine yönelik yönetmelik yayınlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme yönelik usul ve esasları düzenlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) düzenlemesi “Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SEDDK'nın sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme yönelik usul ve esaslar belirlenmiş oldu.

SEDDK ile ilgili düzenleme, Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik adı ile yürürlüğe girdi.

Verilerin paylaşımı kararı şartları belirlendi

SEDDK'nın özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile bilgi merkezlerinden sigortacılık verilerinin elde edilmesi, saklanması, kullanılması gibi sigortacılık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme; bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esasları düzenlendi.