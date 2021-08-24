Sigortalı yangın hasar ihbarı 1.800'ü, sel kaynaklı ihbar 600'ü geçti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 19 Ağustos 2021 itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 1.852, kasko, konut, iş yeri, yangın ve mühendislik poliçeleri kaynaklı ise 687 adet hasar ihbarı alındığını duyurdu.

Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas'ta yangınlarla, Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta ise sellerle oluşan hasarlara ilişkin güncel veriler hasarın boyutlarını ortaya koyuyor.

3.7 MİLYON LİRALIK HASAR ÖDENDİ

Söz konusu tarih itibarıyla 3 milyon 700 bin liralık hasar ödendiği ve toplam hasar tutarının 61 milyon 500 bin lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, hasar ihbarlarının 706'sının Bodrum'dan, 524'ünün Manavgat'tan, 377'sinin Marmaris'ten ve 245'inin Milas'tan yapıldığı kaydedildi.

SEL BÖLGELERİNDE TOPLAM HASAR TUTARI 83 MİLYON LİRA

Açıklamada, Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kasko, konut, iş yeri, yangın ve mühendislik poliçelerinde 687 ihbar dosyasıyla birlikte toplam hasar tutarının yaklaşık 83 milyon lira olarak belirlendiği, söz konusu tarih itibarıyla yaklaşık 14 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Hasar ihbarlarının 124'ünün Artvin'den, 46'sının Rize'den, 40'ının Bartın'dan, 277'sinin Kastamonu'dan ve 200'ünün Sinop'tan yapıldığı aktarılan açıklamada, ihbarların Artvin ve Rize'de ağırlıklı olarak kasko ve iş yeri poliçelerinde, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta ise kasko ve yangın poliçelerine yönelik olduğu vurgulandı.