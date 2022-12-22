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Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.