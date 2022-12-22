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- Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 01:40
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
200 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi
Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.