Siirt fıstığı ile öne çıkıyor! Ekonomiye 10 milyar TL katkı Siirt fıstığından aldığı verimi artırmak için özel bir ekip kurdu ve bağ bahçe gezerek sorunları yerinde tespit ediyorlar.

AA

Ülke ekonomisine yılda 10 milyar TL gelir sağlayan Siirt fıstığında üretimde verimin artması ve çiftçinin sorunlarının tespit edilerek çözülmesi için yeni bir yol deneniyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Fıstıkçılık Birimi'nde görevli ziraat mühendisleri, bağ ve bahçelerde çalışmalar yapıyor.

Beş ziraat mühendisinin görev yaptığı birim ile hem iletişim hattı üzerinden çiftçilerin sorularına cevap veriliyor.

Bir üretici fıstıktan verim alamıyordu, birim konuya el attı

Siirt'te emekli olduktan sonra bağla uğraşan Adil Ekinci, 4 yıldır fıstık bahçesinden verim alamadığı için “Fıstıkçılık Birimi'nden yardım istedi.

Ziraat mühendisleri Ekinci'nin bağında yaptığı incelemeler sonucu bahçede görülen eksikler ve hatalı uygulamalar tespit etti.

Modern tarım tekniklerinin uygulanması ve eksikliklerin tamamlanması ile 4 yıldır bağından verim alamayan Ekinci'nin bağından verim alınmaya başlanmasıyla yüzü güldü.

"Şikayetler anında değerlendiriliyor"

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gelen şikayetleri anında değerlendirdikleri gibi, çiftçilerle telefon hattı üzerinden iletişim kurulduğunu, üreticilerin sorularına cevap verildiğini ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bir başarı hikayesi"

Fıstıkçılık Birimi'nin Siirt Fıstığı üreticilerine önemli katkılar sunduğunu belirten Demirhan, şöyle konuştu: