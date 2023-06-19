Siirt fıstığı ile öne çıkıyor! Ekonomiye 10 milyar TL katkı

Ülke ekonomisine yılda 10 milyar TL gelir sağlayan Siirt fıstığında üretimde verimin artması ve çiftçinin sorunlarının tespit edilerek çözülmesi için yeni bir yol deneniyor.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Fıstıkçılık Birimi'nde görevli ziraat mühendisleri, bağ ve bahçelerde çalışmalar yapıyor.
Beş ziraat mühendisinin görev yaptığı birim ile hem iletişim hattı üzerinden çiftçilerin sorularına cevap veriliyor.
Bir üretici fıstıktan verim alamıyordu, birim konuya el attı
Siirt'te emekli olduktan sonra bağla uğraşan Adil Ekinci, 4 yıldır fıstık bahçesinden verim alamadığı için “Fıstıkçılık Birimi'nden yardım istedi.
Ziraat mühendisleri Ekinci'nin bağında yaptığı incelemeler sonucu bahçede görülen eksikler ve hatalı uygulamalar tespit etti.
Modern tarım tekniklerinin uygulanması ve eksikliklerin tamamlanması ile 4 yıldır bağından verim alamayan Ekinci'nin bağından verim alınmaya başlanmasıyla yüzü güldü.
"Şikayetler anında değerlendiriliyor"
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gelen şikayetleri anında değerlendirdikleri gibi, çiftçilerle telefon hattı üzerinden iletişim kurulduğunu, üreticilerin sorularına cevap verildiğini ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.
"Bir başarı hikayesi"
Fıstıkçılık Birimi'nin Siirt Fıstığı üreticilerine önemli katkılar sunduğunu belirten Demirhan, şöyle konuştu:
Bir başarı öyküsü olduğu için bugün bu bahçedeyiz. Eski bir eğitimci, bürokrat olan Adil hocamız emekliliğinden sonra kendini tarımsal faaliyetlere verdi ve kendi köyünde kurduğu bir fıstık bahçesinde faaliyetlerini yürütmeye başladı. Ancak 2018 yılına kadar yaptığı tüm çalışmalara rağmen bahçesinden ancak 3 kilogram civarında ürün alabiliyordu. 2018 yılında bize müracaat etti ve yaptığı tüm çalışmalara rağmen yeterli ürün alamadığını beyan etti. Biz de o zamanlarda eş zamanlı olarak 2018 yılında Siirt Fıstıkçılık Birimini kurmuştuk. Bizler bu çerçevede bu bahçeye geldik teknik personel ve ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte. Bahçede görülen eksiklikleri ve yanlış uygulamaları tespit ettik ve bu çerçevede adil hocamıza gerekli tavsiyelerde bulunduk.