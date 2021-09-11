Siirt fıstığı, yaş olarak da talep görüyor

Siirt fıstığı, yaş olarak da talep görüyor

Hasadına başlanan Siirt fıstığı yaş olarak da tercih ediliyor. Siirt fıstığına büyük şehirlerden gelen taleple yaş olarak da tüketimi artıyor.

Çarşı pazarda kavrulmuş fıstık görmeye alışmışken zamanla Siirt fıstığının yaş olarak tüketilmesine alışıldı.

Hasadına başlanan Siirt fıstığının büyük şehirlerden gelen taleple yaş olarak da tüketimi artıyor.

Siirt fıstığının kavrulmuş olanını "Taze fıstık bu dönemde iyi satılıyor. İstanbul'da sezonluk taze fıstık alanlar oluyor. Bazı vatandaşlar da yıl boyunca piyasaya gelen taze fıstığı sabırla bekliyor." dedi.

PROJELER DEVLET DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜLÜYOR

Devlet desteğiyle sürdürülen projelerle kentte 14 bin üreticinin 400 bin dekarda yetiştirdiği fıstık, yaş haliyle tezgahlarda yerini aldı.

KAVRULMUŞ FISTIĞIN YANINDA YAŞ OLARAK DA TERCİH EDİLİYOR

Geçen yıllarda daha çok kavrulmuş olarak pazarlanan fıstık, üretimin artması ve özgün lezzetiyle yaş olarak da tercih edilmeye başlandı.

FISTIĞIN HASADI SÜRÜYOR

Esnaf Özgür Çelik, hasadı süren Siirt fıstığının farklı bir lezzete sahip olduğunu belirtti.

Fıstık bahçelerinden günlük toplanan ürünleri üreticilerden alarak toptan ve perakende sattıklarını kaydeden Çelik, "Yaş fıstığa yoğun bir talep var. 1 kilogram yaş fıstık 45 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz." diye konuştu.

"YAŞ FISTIĞA İSTANBUL'DAN TALEP VAR"

Esnaf Nimetullah Sevilgen de yaş fıstığa özellikle İstanbul'dan yoğun talep geldiğini ifade ederek, "Yaş fıstık, çifte kavrulduktan sonra kavlak olarak da piyasada satılıyor. Önümüzdeki iki hafta tezgahta kaldıktan sonra tükenecek." dedi.

Fıstık üreticisi İsmail Koçak da bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirtti.

Yaş fıstığın getirisinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Koçak, "Taze fıstık bu dönemde iyi satılıyor. İstanbul'da sezonluk taze fıstık alanlar oluyor. Bazı vatandaşlar da yıl boyunca piyasaya gelen taze fıstığı sabırla bekliyor." ifadelerini kullandı.