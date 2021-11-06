Siirt'te 102 milyon dolarlık çinko tesisi açılıyor

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım faaliyetleri devam ediyor. Bunlardan Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak tesis de yolda.

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla hayata geçirilen yatırıma ilişkin şirketin İstanbul'daki genel merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

YATIRIM BEDELİ 102 MİLYON DOLAR

Toplantıda konuşan Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, yatırım bedeli 102 milyon dolar olarak belirlenen tesisin 20 Kasım'daki açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını söyledi.

TÜRKİYE'NİN ÇİNKODAKİ İTHALATINI YÜZDE 40 AZALTACAK

Türkiye'nin şu anda yıllık tükettiği 250 bin ton çinkonun hepsini ithal ettiğini dile getiren Aktay, şu bilgileri verdi:

"Tesisimiz ilk etapta 90 bin tonluk üretimle Türkiye'nin çinkodaki ithalatını yüzde 40 azaltacak. Zamanla kapasiteyi artırarak yatırım tutarını 500 milyon dolara, ürettiğimiz çinkoyu da 250 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız; 2023 itibarıyla Türkiye'nin çinko ithalatının tamamen sıfırlanması. Ayrıca kurşun ithalatı da bitmiş olacak. Şu anda Türkiye'nin 250 bin tonluk çinko ithalatı için ödediği rakam 1 milyar dolar. Sadece ilk etapta 400 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek ve cari açığa katkı sunacağız."

Aktay, çinko izabe tesisinin açılışının yapıldığı gün aynı girişimin bir sonucu ve devamı olarak bir kurşun-gümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelinin atılacağını vurguladı.

İLK ETAPTA 3 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Yasin Aktay, toplam yatırımın 2023'e kadar 500 milyon dolara çıkarılacağını belirterek, "Yatırımın ilk adımı atıldığında Siirt'teki fabrikada 500, Hakkari ve Şırnak'taki madenlerde 2 bin 500 olmak üzere toplamda 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmış olacak.

İSTİHDAM 7 BİN 500'E ÇIKACAK

2023'e kadar tamamlanacak diğer yatırımlarla birlikte istihdam 7 bin 500 kişiye kadar ulaşacak. Bu istihdamların yan etkilerini söylemiyoruz bile." diye konuştu.