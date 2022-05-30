Petrol
115.97
0.35%
Euro
17.6563
1.42%
Dolar
16.3906
1.23%
Altın
979.67
1.49%
Borsa
2502
0.00%
Bitcoin
500.867
5.13%
BTXN Coin
12.55
-1.72%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Siirt’te 26 proje hayata geçiriliyor

    Toplamda 2 milyon 600 bin lira hibe desteği ödemesi ile yürütülecek hayvancılık ve tarım projeleri Siirt'e değer katacak.
    • 30.05.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt’te 26 proje hayata geçiriliyor

    Uzman Eller Projesi çerçevesinde, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2 milyon 600 lira tutarında 26 proje hayata geçiriliyor.

    Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 26 adet proje, Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve başvuru sahiplerinin sözleşmeleri imzalamasıyla hayata geçirilmeye başladı.

    Çalışmalar "Uzman Eller" projesi kapsamında gerçekleşecek

    Uzman Eller projesi çerçevesinde toplam 26 projenin kabul edilerek onaylanıp bakanlığa gönderildiği, gönderilen projelerin tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

    Proje başına 100 bin lira hibe edilecek

    Açıklamada, “Başvuruları onaylanan toplam 26 projenin 23 adedi hayvancılık, 3 adedi ise bitkisel üretime yönelik projeler olup, proje başına 100 bin lira ve toplamda ise 2 milyon 600 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacaktır. Uzman Eller Projesi çerçevesinde; 11 adet proje Eruh’ta 7 adet proje Kurtalan’da, 2 adet Tillo’da, 1 adet Şirvan’da, 1 adet Pervari’de 2 adet Baykan’da, 2 adet merkezde uygulanacaktır.” denildi.

    Siirt’te 26 proje hayata geçiriliyor #1

    Siirt’te 26 proje hayata geçiriliyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi
    Gündem

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne yoğun ilgi

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye
    Kitap

    Kemal Varol'un öykü kitabı: Sahiden Hikaye

    Görüş Bildir