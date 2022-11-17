Siirt’te çiftçiye 5 milyon lira değerinde mercimek tohumu desteği

Siirt'te kırmızı mercimek üretimi destekleniyor. Kırmızı mercimek üretimi, desteklerle birlikte ilde 3 yılda 70 bin dekardan 150 bin dekara ulaştı.

Siirt’te yaklaşık 150 bin nüfus ve 25 binin üzerinde aile, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Başta Siirt fıstığı, balı, hayvancılık ürünleri olmak üzere zengin tarımsal ürünler ili ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde katkı sağlıyor.

Siirt, kırmızı mercimek üretiminde ülke sıralamasında 4. sırada.



Siirt'te düzenlenen bir törenle 523 çiftçiye, 5 milyon lira tutarında 275 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Proje kapsamında çiftçi desteklendi

Çiftçiye sağlanan destek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) kapsamındaki “Mercimekle Şahlanan Garzan Projesi” çerçevesinde yapıldı.

Destek için düzenlenen törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da katıldı.





"Siirt bir tarım ve hayvancılık şehri"

Kurtalan ilçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’in her geçen gün gelişen, büyüyen, tarımsal değeri artan önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyleyerek “Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde, çok yönlü projeler uyguluyoruz.

Yatırımlar devam edecek

Her biri kendi alanında marka haline gelen Siirt Fıstığı, Pervari Balı ve Zivzik Narı, Tayfi Üzümü, yöreye has meyvelerinin yanı sıra bereketli mera ve yaylalarında büyüyen küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın gelişimine yönelik desteklerimiz ile birçok proje ve milyonlarca liralık yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz.” dedi.