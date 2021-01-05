Siirt’te sadece bir tesiste 20 bin ton alabalık üretildi

Siirt’te sadece bir tesiste 20 bin ton alabalık üretildi

Siirt'te ekonomiyi canlandırmak için kurulan alabalık üreten çiftlikler vatandaş için mesire yeri, yetişen balıklar da kent için besin kaynağı oluyor.

Siirt’te başlatılan bir proje kapsamında alabalık çiftlikleri ekonomiye kazandırıldı.

Şirvan ilçesi Taşlı köyü yakınlarında kurulan alabalık tesisinde bir yılda 20 bin ton balık üretiliyor. Doğal su kaynakları ile beslenen balıklar, buradan çevre illere gönderiliyor.

Yaklaşık 10 kişi istihdam edip yılda 20 bin ton alabalık ürettiklerini belirten işletme sahibi Serdar Carlı, tesisin birçok kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.

BALIKLAR DOĞAL SU KAYNAKLARI İLE BESLENİYOR

Carlı, köyün yüksek tepelerinden akan tatlı suyun üzerinde kurulan tesiste doğal su kaynakları ile beslenen balıkların, buradan çevre illere gönderildiğini ifade etti.

Çiftlikte yıllık üretimin 20 bin ton civarında olmasının ekonomiye büyük bir katkısı olduğunu belirten araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, alabalık üretimiyle birçok vatandaşın bu işten ekmek yediğini dile getirdi.

“YENİ PROJE İLE 3 AYRI YERDE ALABALIK TESİSİ KURULDU”

Mergen, "Siirt’te alabalık üreticiliği ve yetiştiriciliği geçmişi 2000’li yıllarının başlarına dayanmaktadır. Şirvan ilçemizdeki alabalık yetiştiriciliğine uygun olan suları değerlendirmek amacıyla o dönemlerde kaymakamlık tarafından uygulanan projelerle 3 ayrı yerde alabalık tesisi kurulmuş oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz alabalık tesisi taşlı alabalık tesisidir.

SİİRT'İN EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Bu, Siirt’in ekonomisi açısından ve Siirt’in kazanımları açısından çok önemlidir. Birçok vatandaşımız bu güzel ortamda yaz aylarında gelip, pikniğini yapmakta ve taze alabalığını yiyip gitmektedir.

BU ÇİFTLİKTE YILLIK 20 BİN TON CİVARINDA ALABALIK ÜRETİMİ YAPILIYOR

Aldığımız bilgiye göre bu çiftlikte yıllık 20 bin ton civarında alabalık üretimi ve yetiştiriciliği yapılmaktadır." dedi.