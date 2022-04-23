Siirt’te 1.700 dekara Siirt fıstığı ve Trabzon hurması dikiliyor

Yüksek katma değerli tarım ürünlerinin ekim alanları artırılıyor.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKEP) projesi kapsamında Siirt’in Eruh ilçesinde 1.700 dekar üzerine "Siirt fıstığı" ve "Trabzon hurması" dikimi planlanıyor. Bu nedenle ilçedeki üreticilere 35 bin adet Siirt Fıstığı (Bıttım Anacı) ve Trabzon hurması fidanı dağıtımı yapıldı.

Proje bedellerinin yüzde 75’i üreticiye hibe, yüzde 25’i ise üretici katkısı şeklinde olacağı belirtildi.

Siirt fıstığı ve Trabzon hurması bahçesi kurulacak

Proje ile Eruh ilçesinde 1.500 dekar yeni Siirt fıstığı ve 200 dekar Trabzon hurması bahçesi kurulması hedefleniyor.

Üretim ve kalite artacak

Kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı Siirt fıstığı dağıtımı projesi ile, Siirt fıstığında üretim ve kaliteyi arttırmayı amaçladıkları belirtildi.

200 dekar Trabzon hurması kurulumu gerçekleşecek

İHA'nın haberine göre, Eruh’ta tarımsal ürün çeşitliliğini ve yetiştirici gelirini arttırmak üzere hazırlanan ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Eruh’ta Trabzon Hurması Projesi” ile 5 bin adet Trabzon hurması dağıtılarak 200 dekar Trabzon hurması kurulumu sağlanacak.