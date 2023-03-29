Silifke'de yetişen karadutlar Dubai'ye kilosu 50 liradan gönderiliyor Mersin'de bir yandan yetişen karadutun hasat edilme sürecini yaşanırken, diğer yandan üretici de verimden ve fiyattan memnun olduğunu bildiriyor.

Mersin’in Silifke ilçesi, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri.

Mersin’in Silifke ilçesinde ocak ayında başlayan karadut hasadı, örtü altında yapılmaya devam ediliyor.

Hasat mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.

Yurt dışı satış fiyatı 50 lira

Karadutların kilogramı yurt içinde 40 liraya, yurt dışına 50 lira kadar satılmaya başlandı.

Katar ve Dubai’ye ihraç ediliyor

İlçede çileğe alternatif olarak dikimi yapılan karadutun, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyükşehirlere gönderildiği, bir kısmının ise Katar’a ve Dubai’ye ihraç edildiği bildirildi.

"Karadutlar geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaştı"

İklim şartları nedeniyle geçen yıla göre 20 gün erken olgunlaşan karadutun bakımının kolay yapıldığını belirten üretici tüccar Ayhan Eski, fiyatından da veriminden de memnun olduklarını söyledi.

"Dutlarımız gübresiz ve ilaçsız yetişiyor"

Karadut yetiştiriciliğini bütün çiftçilere tavsiye eden Eski, şöyle konuştu: