Silikon Vadisi Bankası için teklif verme süresinde değişiklik yapıldı ABD'de ilk iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın ihale sürecinde, katılımcı sayısını artırmak için tarihte süre uzatımına gidildi.

ABD'nin en büyük 16'ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankası (SVB) iflas etmiş, küresel bankacılık krizinin fitilini ateşlemişti.

Hükümet ve ABD Merkez Bankası (Fed) devreye girerek bankanın müşterilerinin mevduatlarının ödeneceğini belirterek, krizi yatıştırmaya çalıştı.

En büyük banka iflaslarından biri

SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

Signature Bank'ın iflası ardından geldi

SVB'nin ardından iflas eden New York merkezli Signature Bank'ın da New York Community Bankası'nın yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığı bildirilmişti.

İhale sürecine girildi

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), en uygun sonuca ulaşılması amacıyla iflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) için ihale sürecini uzattığını bildirdi.

FDIC'den yapılan açıklamada, SVB ihalesine birden fazla tarafın ilgi gösterdiği belirtilerek, teklifleri en üst düzeye çıkarmak ve tüm seçenekleri değerlendirmek için daha fazla süreye ihtiyaç olduğuna işaret edildi.

Teklif sahibi havuzu genişletilmek isteniyor

Açıklamada, ihale sürecini basitleştirmek ve potansiyel teklif sahibi havuzunu genişletmek amacıyla tarafların SVB ile yan kuruluşu Silicon Valley Private Bank için ayrı teklifler vermesine izin verileceği kaydedildi.

Yeni teklif zamanları

Silicon Valley Private Bank için çarşamba günü New York saati ile 20.00'ye kadar teklif alınacağı aktarılan açıklamada, SVB için de cuma günü saat 20.00'ye kadar teklif yapılabileceği belirtildi.