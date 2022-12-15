Silivri doğalgaz depolama tesisinin yeni kapasitesi yarın hizmete alınıyor

Silivri açıklarındaki platformlarda faaliyet gösteren 18 kuyuda genişletme çalışmaları tamamlandı. Artık Silivri'deki tesis daha geniş kapasite ile hizmet vermeye hazır.

Türkiye, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımlarına bir çok noktada devam ediyor.

Bu amaç doğrultusunda Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle yarın hizmete alınacak.

3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe çıkartıldı

Tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Avrupa'nın en büyük depolama tesisi oldu

Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, yarın devreye alınacak yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak.

Tören yarın

Silivri'deki tesisin genişletilmiş fazı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak.

Silivri açıklarında yüzde 100 yerli 2 platform var

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

18 kuyuda genişletme çalışması

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilir güçte

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesis

AA'nın haberine göre, elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.