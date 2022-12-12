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- Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 2'nci fazının açılış tarihi belli oldu
Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 2'nci fazının açılış tarihi belli oldu
- 12.12.2022 - 11:12
- Güncelleme : 12.12.2022 - 11:37
Türkiye, doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra depolama noktasında da çalışmalarını sürdürüyor.
Kapasite artırma planı çerçevesinde Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nde yürütülen inşa çalışmaları tamamlandı.
18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha hizmete alıyor.
Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğalgaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu.
Kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı: Yüzde 8'ini karşılayacak
Böylece, 2'nci fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.
Dev tesis, bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor.
Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.
Açılışı Erdoğan yapacak
Tesisin elektrik ihtiyacı, 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak.
Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Tuz Gölü'ndeki çalışmalar: 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak
Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor.
Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
AA'nın haberine göre, bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.
Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırılıyor ViDEO