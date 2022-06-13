Simav’da sebze ve meyveler sağanak yağmurdan zarar gördü

Son dönemde sağanak şeklinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle Kütahya'nın Simav ilçesinde yetiştirilen sebze ve meyveler hasar aldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları nedeniyle sağanak ve dolu yağışı ekinlere zarar verdi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçen hafta ilçelerine bağlı; Yeşilköy, Kalkan ve Gökçeler köylerinin bulunduğu bölgede yaşanan ani sağanak yağmur ve dolu yağışlarının verdiği zararı yerinde inceledi.

"Tarım sigortası yaptırılmamış"

Söz konusu üç köyün tarım alanlarındaki sebze fideleriyle kiraz ve vişne gibi meyve ağaçlarının doludan olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Bütüner, “Dolu zararı kadar bir başka önemli durum da söz konusu tarım alanlarının her türlü zarara karşı tarım sigortası yaptırılmamış olmasıdır.” dedi.

Bakanlıktan destek istendi

Yağan dolunun çiftçilerin sebze ve meyvelerinin zarar görmesine, bazı seraların da hasar almasına neden olduğuna dikkat çeken Bütüner, "Çiftçilerimiz arazilerinin veraset intikali olmadığından tarım sigortası yaptıramamıştır. Simav Ziraat Odası olarak tüm çiftçilerimize geçmiş olsun derken, yaşanan zararın giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek vermesini istiyoruz.” diye konuştu.