İHA

Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki turizm hareketlerini Sinop Limanı'na kaydırdı.

Karadeniz’in önemli limanlarından biri olan Sinop’ta kruvaziyer turizmi Ramazan Bayramı’nda başlayacak.

Rus ağırlıklı turistleri taşıyan bir gemi, 2023 iççinde limana 16 sefer düzenleyecek.

Geçen yıl Rusya’dan yola çıkan ve Karadeniz’de 15 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 15 bin turist taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 2023 yılında Sinop’a 16 sefer gerçekleştirecek.

Sinop Limanı'na yılın ilk seferini Ramazan Bayramı’nın birinci gününde gerçekleştirecek gemi, bir gece limanda konaklayacak.

İkinci seferini ise Haziran ayında gerçekleştirerek Eylül ayına kadar sürdürecek. Yıl içinde gelecek yeni rezervasyonlar ile bu sayı yükselecek.

Kruvaziyer seferlerinin organizasyonunu sağlayan turizmci Burhan Levent, yapılacak çalışmaları şöyle özetledi:

Astoria Grande gemimiz ilk seferini 21 Nisan ve 22 Nisan overnight olarak, bir gece Sinop’ta konaklama yapacak. Daha sonra 4 Haziran’dan itibaren başlayarak Ekim ayına kadar devam edecek. Toplam olarak 2023 yılında 16 sefer Sinop Limanı ziyareti olacaktır.