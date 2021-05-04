Sinop, turistlerin gelmemesinden dertli

Sinop ili tüm güzelliği ile her yıl turistlerin gelmeye başladığı bu ayda beklediği ilgiyi göremedi.

Tam kapanma kararıyla birlikte Bodrum’da ve diğer bölgelerde turizm sezonunun açılmasına karşın Sinop’ta böyle bir hareket yaşanmadı.

Bodrum’u ihya eden kısıtlama turizmi Sinop otelciliğine uğramadı. Gözlemlere göre artmadığı gibi, olan hareketlilik de azaldı.

“TAM KAPANMADA TURİZM FAALİYETLERİ AZALDI”

Diğer tatil beldelerinin tam kapanma kararı sonrası konaklama tesislerindeki dolulukları değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, pandemiden önceki yıllarda mart-nisan aylarında turizm yoğunluğunun başladığını belirterek, “Kışın zaten çok turizm hareketi olmuyor. Ama mart-nisan itibarıyla tabii ki hafta sonları gelenler gidenler turla geçenler arabayla gezerken uğrayanlar gibi oluyordu eskiden. Pandemi döneminde bunların hepsi bitti. Gezen insan yok çünkü herkes gezmeye korkuyor. Zaten kısıtlama var.” dedi.

YAZLIKÇILAR SİNOP’A GELDİ AMA

Çobanoğlu, yazlıkçıların gelmiş olabileceğini ama kısıtlamalardan yana bunun turizme bir katkısı olmadığını belirtti. Kentin beklediği, yabancı turist gelmesi.