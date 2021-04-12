Sinop’ta 40 yıllık döşemeci çırak bulamıyor

Sinop’ta uzun yıllardır mobilya döşemeciliği mesleğini sürdüren Bal, döşemecilik mesleğinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Çırak bulamamak, esnaf ve sanatkar olarak faaliyet gösterenlerin ortak sorunu. Sanatkarlar, değişen şartlar, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle mesleklerini emanet edecek çırak bulamıyor.

"DÖŞEMECİLİK UNUTULMAYA YÜZ TUTTU"

Sinop’ta mobilya döşemeciliği yapan Sezgin Bal, döşemecilik mesleğinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Eskiyen koltuk, oturma grubu gibi mobilyalarını ekonomik durgunluk nedeniyle değiştirmek istemeyenler, döşemecilere giderek mobilyalarını yeni kumaşla kaplatarak çok daha ucuza yeniletmeyi tercih ediyor.

“ARTIK MESLEĞİ YAŞATACAK ÇIRAK YOK”

Tersane mevkisindeki kanepe, koltuk döşeme tamirat ve tadilat isleri yapan Sezgin Bal, çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Çocuk yaştan bu yana döşemecilik mesleğinde ekmeğini kazanan Bal, artık mesleği yaşatacak çırak bulamadıklarını belirterek zamanla döşemeciliğin unutulacağını söyledi.

"İŞLER YAVAŞ YAVAŞ AÇILDI"

Mesleğe 1981 yılında çırak olarak başladığını işini severek yaptığını söyleyen Bal, "Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Nisan, mayıs ayları gibi başlıyor bizim işlerimiz. Şu anda yavaş yavaş işlerimiz açıldı. İlkokuldan çıktığım günden beri bu mesleğin içindeyim, işimi severek yapıyorum. Okumadım, babam da beni çırak olarak bir döşeme ustasının yanına verdi orada kaldık. İşimi yavaş yaparım ama temiz yaparım. Vatandaş para veriyor mobilyasını yeniletiyor. Ben de elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışırım. Layıkıyla yapacaksın ki vatandaş da evinde otururken sana beddua etmeyecek, teşekkür edecek.

"KOLTUĞUN İSKELETİ SAĞLAMSA VATANDAŞ DÖŞEMECİYE KILIFLARINI YAPTIRIYOR"

Koltuğun iskeleti sağlamsa vatandaş döşemeciye gelerek koltuğun kılıflarını yeniletiyor. Bizim meslek artık unutulmaya yüz tuttu gibi bir şey meslekte geriden yetişen çırak yok. Benim oğlum da okumadı. Gel benim yanımda bu mesleği öğren dedim, öğretemedim durmadı. Bu meslekte güzel çalışırsan iş var ama şimdiki gençler daha gelmeden önce ne kadar para vereceksin diye parasını soruyor. Unutulmaya yüz tutulan geçmişteki mesleklerin aynısını şu anda bu iş kolunda da yaşıyoruz. Çırak olmazsa haliyle usta nesli uzun sürmeyecek." dedi.

OTURMA GRUPLARI 800 İLA 1.500 LİRA ARASINDA YENİLENİYOR

Yeni mobilya almak yerine eski mobilyasını tamir ettirmek veya yeniletmek isteyenlerin mobilya döşemecilerine gelmeye başladığını dile getiren Bal, oturma gruplarının 800 ila 1.500 lira arasında ödenerek yeni bir kumaşla kaplatılabildiğini sözlerine ekledi.