Sinop'ta etkili olan fırtına, balıkçıların avlanmasına olanak tanımayınca, çok az avlanabilen balıkların da fiyatını artırdı.

Sezonun ilk günlerinde bolca avlanan palamut fiyatları Sinop'ta etkili olan fırtına yüzünden 20 liraya kadar yükseldi. Fiyatı yükselen palamuda da vatandaş ilgi göstermedi.

PALAMUT 10 LİRAYDI, 20 LİRA OLDU

Karadeniz’de bolluk yaşanan ve 10 liraya satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle arttı. Sinoplu balıkçıların denize açılamaması nedeniyle sınırlı avlanan palamut tezgahlarda 20 liraya satılmaya başlandı.

“10 KASA PALAMUT SATAMADIK”

Sinoplu balıkçı Adem Karabulut (61), "Palamudun fiyatı 20 lira oldu. Fiyat artınca işler de azaldı. Hava şartları bu hafta balıkçıları zorladı, deniz çok dalgalıydı ve balık tutulamadı. O nedenle balık fiyatları arttı. Günde 150-200 kasa satılıyordu, bugün 10 kasa satamadık. Fiyatlar pahalı olduğu için satamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinop'ta denizde fırtına çıktı, palamudun fiyatı 2 katı oldu VİDEO