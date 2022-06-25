Sinop'ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira

Kiraz yetiştiriciliğinde hasat 45 güne yayıldığı için üretimin önemli bir bölümünü kapsıyor. Kiraz hasadının devam ettiği Sinop'ta tarlara sabahın erken saatinde giden üreteci yoğun bir mesai veriyor.

Sinop’ta 2022 yılı kiraz hasadı, Erfelek’e bağlı Akçaçam köyünde başladı ve kirazın kilosu 25 liradan tüketici ile buluşuyor.

Kiraz imece usulü toplanıyor

İHA'nın haberine göre, Sinop’taki kiraz üretimi ile ilgili açıklama yapan Azmi Bostan, "Sabah saat 07.00’de hasat için kalkıyoruz. 21.00’e kadar topluyoruz. Emeği var bu işin. Hasat zamanımız 1,1 buçuk ay sürüyor. İmece usulü akrabalarla topluyoruz. Hasat zamanının bitimi temmuzu bulur. Satışlarımız aşırı iyi değil, devamlı müşterilerimiz alıyor.” dedi.

"Fiyat düşer, vatandaş daha düşük kiraz yer"

Yaptıkları çalışmaları dile getiren Bostan, “Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl her şey de olduğu gibi kiraz da pahalı, bu fiyatların biz ilerleyen günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz, vatandaşlar daha ucuz kiraz yer." diye konuştu.









