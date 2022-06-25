Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.714
0.60%
BTXN Coin
7.51
-5.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Sinop'ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira

    Kiraz yetiştiriciliğinde hasat 45 güne yayıldığı için üretimin önemli bir bölümünü kapsıyor. Kiraz hasadının devam ettiği Sinop'ta tarlara sabahın erken saatinde giden üreteci yoğun bir mesai veriyor.
    • 25.06.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira

    Sinop’ta 2022 yılı kiraz hasadı, Erfelek’e bağlı Akçaçam köyünde başladı ve kirazın kilosu 25 liradan tüketici ile buluşuyor.

    Kiraz imece usulü toplanıyor

    İHA'nın haberine göre, Sinop’taki kiraz üretimi ile ilgili açıklama yapan Azmi Bostan, "Sabah saat 07.00’de hasat için kalkıyoruz. 21.00’e kadar topluyoruz. Emeği var bu işin. Hasat zamanımız 1,1 buçuk ay sürüyor. İmece usulü akrabalarla topluyoruz. Hasat zamanının bitimi temmuzu bulur. Satışlarımız aşırı iyi değil, devamlı müşterilerimiz alıyor.” dedi.

    "Fiyat düşer, vatandaş daha düşük kiraz yer"

    Yaptıkları çalışmaları dile getiren Bostan, “Geçtiğimiz yıl ağaçlarda verim yoktu. Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla ürün var. Bu yıl her şey de olduğu gibi kiraz da pahalı, bu fiyatların biz ilerleyen günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz, vatandaşlar daha ucuz kiraz yer." diye konuştu.

    Sinop ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira #1

    Sinop ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira #2

    Sinop ta hasadına başlanan Erfelek kirazının kilosu 25 lira #3


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor
    Futbol

    Galatasaray yeni sezon için sahaya iniyor

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?
    Eğitim

    2022 YKS sınavı gözetmen ücretleri belli oldu mu,ücretler ne kadar?

    Görüş Bildir