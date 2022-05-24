Türkiye'de kenevir ekimi uzun yıllara yayılıyor. Bir dönem yasak olan bitkinin üretimi tekrar devreye alındı. İzin verilen illerde denetimli olarak yetişen kenevir bitkisi Sinop'ta da yetiştiriliyor.

Kenevir birçok alanda kullanılan verimli bir ürün olarak dikkati çekiyor. Ancak ekimi, uyuşturucu ham maddesi de olduğu için kötü niyetli kişilerlerce istismar edilmemesi için kontrol altına alındı.

Sadece lif, sap ve tohum üretimi amacıyla ekiliyor



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 19 il ve bu illerin ilçelerinde yalnızca lif, sap ve tohum üretimi amacıyla izin alan çiftçiler, kenevir ekimi çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Kenevir yetiştiriciliği ve kontrolü" konulu yönetmeliğinde belirlenen iller arasında yer alan Sinop’ta, izinli kenevir ekimi devam ediyor.

Sinop’ta da kenevir ekim izni alan 2 üretici, Tarım İl Müdürü Fatih Önlem ve diğer yetkililerle birlikte kenevir ekimi yaptı.

Sinop'ta 37 dekar alanda izinli kenevir ekimi yapılıyor

İHA haberine göre, Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop’ta toplam 37 dekar alanda izinli kenevir ekimi yapılacağını söyledi.

Önlem, “Kenevirden elde edilen ürünler tarım, sağlık, tekstil, geri dönüşüm, otomotiv, mobilya, yiyecek, içecek, kağıt, inşaat ve kozmetik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Üreticilerimize ve ilimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.