Sinop'ta kalkan balığı, tezgahta yerini aldı

Karadenizli balıkçılar, en değerli balıklar arasındaki kalkanın kilogram fiyatının 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Sinop'ta nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan satılıyor.

Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

KALKAN BALIĞI, EN DEĞERLİLER ARASINDA

Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

"GELECEK SEZON BOL OLACAĞININ İŞARETİ"

Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi.

150 İLE 200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.