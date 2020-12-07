Euro
9.5086
0.34%
Dolar
7.8357
0.29%
Altın
462.22
0.18%
Borsa
1.333
0.13%
Bitcoin
150.638
1.34%
EXEN Coin
11.15
1.73%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Sinop'ta kalkan balığı, tezgahta yerini aldı

    Karadenizli balıkçılar, en değerli balıklar arasındaki kalkanın kilogram fiyatının 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.
    • AA
    • 07.12.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 13:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta kalkan balığı, tezgahta yerini aldı

    Sinop'ta nadiren ağlara takılan kalkan balığı, kilosu yaklaşık 200 liradan satılıyor.

    Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

    KALKAN BALIĞI, EN DEĞERLİLER ARASINDA

    Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

    Sinop ta kalkan balığı, tezgahta yerini aldı #1

    "GELECEK SEZON BOL OLACAĞININ İŞARETİ"

    Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi.

    150 İLE 200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

    Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

    Sinop ta kalkan balığı, tezgahta yerini aldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir