Sinop'ta kurulan midye tesislerinin ilk ürünleri bekleniyor

Karadeniz'de ilk defa Sinop açıklarında kurulan 6 midye tesisinde, tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 4 bin 952 ton üretim yapılabilecek.

Sinop'taki midye tesisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle kuruldu.

Sinop Üniversitesi ve özel işletmeler tarafından ​​​​​​​Demirciköy açıklarında kurulan altı çiftlikten üçünde üretime başlandı.

"Alternatif üretim çiftliklerinin kurulması kaçınılmazdı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, balıkçılığın bu kadar yoğun olduğu bir kentte alternatif üretim çiftliklerinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Hasat 2023'de

Bölgede midye çiftliği kurma başvurusu kabul edilen altı tesisten üçünde 2023 yılından itibaren hasadın başlayacağını anlatan Önlem, çiftlikte yıllık 12 ton midye yetiştirileceğini dile getirdi.

Yıllık 4 bin 952 tonluk üretim hedefleniyor

Önlem, bunun yanı sıra iki çiftlikte de faaliyete başlandığına değinerek, "Onların da yıllık 640 ton üretimi olacak. 2023 yılında 652 tonluk bir üretim hedefliyoruz. Altı işletmemiz 3 yılda tam kapasiteye ulaştığı zaman yıllık 4 bin 952 tonluk üretimimiz olacak." dedi.

Türkiye'nin üretimi iki katına çıkacak

Karadeniz'deki altı midye çiftliğinin Türkiye'deki midye üretimine önemli katkı sunacağının altını çizen Önlem, "Şu an Türkiye genelinde TÜİK'in en son verilerine bakarsak 4 bin 500 ton civarında üretim söz konusu. Karadeniz'de ilk defa yapılacak olan kara midye (Akdeniz midyesi) üretimi ile biz Sinop olarak tam kapasiteye ulaştığımızda Türkiye üretimini iki katına çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Yapılan analizlerden olumlu sonuç alındı

AA'nın haberine göre, Önlem, Karadeniz'de yetiştirilen midyelerin analizlerinden olumlu sonuç aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim her sene belli programlar dahilinde analizler yaptırmamız gerekiyor. Özellikle kara midyesi üretimi ile alakalı. Yaptırdığımız analizlerde midyemizin herhangi bir sıkıntı, problem, bir bakteri fazlalığı içermediğini gördük. Tabii tesis kurma noktasında, doğal liman olması, fazla akıntı olmaması gibi avantajlarıyla Sinop daha çok tercih ediliyor."​​​​​​​