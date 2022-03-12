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    Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı

    Sinop’ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı nadir bulunan bir tür olduğu için balıkçıları da şaşırttı. 375 liradan satılacak balık şimdiden tezgahı süslüyor.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 14:15
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    Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı

    Sinop’ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı, kilogramı 150 liradan satılıyor. Nadir bulunan renkli balık, dikkatleri üzerine çekiyor. Kırlangıç balığı, 375 liraya alıcısını bekliyor.

    TURUNCU KIRLANGIÇ BALIĞI TEZGAHIN GÖZDESİ OLDU

    Karadeniz açıklarında balıkçı ağlarına nadir takılan ve "Akdeniz balığı" olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle tezgahta dikkati üzerine çekiyor.

    KIRLANGIÇ, DİP BALIKÇILARININ AĞINA TAKILDI

    Balıkçı Akın Öz, “Dip balıkçılarının ağına takıldı. Nadir bulunan bir balık, bu mevsimde olması bir şans. 2,5 kilo ağırlığında. Kilosu 150 lira civarında. Çorbası güzel olur, fırında sebzelisi olur, şişte olur her türlü yenir.” dedi.

    Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı #1

    Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı #2


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