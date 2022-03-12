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Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı

Sinop’ta nadir bulunan kırlangıç balığı yakalandı

Sinop’ta balıkçıların ağına takılan 2,5 kiloluk kırlangıç balığı nadir bulunan bir tür olduğu için balıkçıları da şaşırttı. 375 liradan satılacak balık şimdiden tezgahı süslüyor.