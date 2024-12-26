Sinop'ta palamudun tanesi 200 liraya fırladı

AA

1 Eylül'de denizlerde başlayan balık av sezonunda bol miktarda avlanarak tezgahları süsleyen palamut denizleri terk etmeye başladı.

Karadeniz'de göç yolculuğunun ardından palamut, balıkçı ağlarına az miktarda takılıyor.

Palamut'un tanesi Sinop'ta tezgahlarda 200 liradan satışa sunuluyor.

70 LİRADAN 200 LİRAYA

Sezon içinde yaşanan bolluk nedeniyle tane fiyatı 70 liraya kadar düşen palamut, bugünlerde ise 200 liradan alıcı buluyor.

"PALAMUT VE HAMSİ GÖÇ BALIĞI"

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, palamut ve hamsi gibi balıkların göç balıkları olduğunu söyledi.

"PALAMUT OKYANUSLARA DOĞRU GÖÇ ETTİ"

Palamudun yaklaşık bir ay önce göç yolculuğuna başlayarak okyanuslara geçiş yaptığını belirten Ünlü, geride kalan palamudun da zaman zaman ağlara takıldığını vurguladı.

"NADİR OLARAK AĞLARA TAKILIYOR"

Ünlü, avlanan palamutların az olmasından dolayı fiyatının da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Palamuda bu sezon için veda etmek üzereyiz. Çok nadir ağlara takılıyor. Çünkü göç yolculuğu artık tamamlanıyor. Dolasıyla tane fiyatı 200 liraya kadar yükseldi." açıklamasında bulundu.