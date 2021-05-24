Sinop’ta pandemi sebze fidesi satışlarını artırdı

Sinop’ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlanırken, pademinin fide satışlarını artırdığı kaydedildi.

Koronavirüs salgınında evlerde kalmanın ve sebzenin ön plana çıkması etkisiyle tüm yurtta olduğu gibi Sinop'ta da sebze fidesine ilgiyi artırdı.

BAHÇE VE BALKONLARDA SEBZE FİDESİ

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bahçe ve balkonlarında sebze meyve üretimine başladı. Kişisel izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar, stres atmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yöneldi.

FİDE SATIŞLARI İKİYE KATLANDI

Evlerinde kalan vatandaşların sebze yetiştiriciliğine başlaması ise fide satışlarını ikiye katladı. Bahçesine veya saksıya fideleri dikecek olan vatandaşlar, ziraatçılara ve pazar yerlerine akın ediyor. Tezgahlarda yerini alan fideler görsel şölen oluşturarak vatandaşların ilgisini de çekiyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GIDA VE TOPRAĞIN DEĞERİNİ ÖNE ÇIKTI

Pandemi döneminde gıdanın toprağın değerinin daha öne çıktığını anlatan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, bazı vatandaşların saksıya bile sebze fidesi diktiğini söyledi.

Demirel, “Yöremizde yoğun bir şekilde sebze fidesi dikimi yapılıyor. Bunun için domatesten karpuza kadar birçok çeşit fidenin satışını yapıyoruz. Fideler tarlalara dikildiği gibi, çok sayıda vatandaş evlerinin bahçelerine de dikiyor. Saksılara bile sebze fidesi diken var. Herkes bir şeyler alıp dikiyor. Onun için fide satışları arttı. Bu dönemde insanlar gıdanın farkına vardı.” dedi.

"VATANDAŞLAR DOĞAL YAŞAMA YÖNELDİ"

Geçmiş yıllara oranla satışların iki katına çıktığını söyleyen Demirel, "Geçtiğimiz yıllara oranla işler daha güzel olmaya başladı. Pandemi vatandaşları doğal yaşama yöneltti. İmkanı olan vatandaşlar toprak bulduğu her yerde bir şeyler yetiştirmek istiyor. Toprağın ve gıdanın önemi bu dönemde daha da arttı. Fide satışları ikiye katlandı." şeklinde konuştu.

EN ÇOK DOMATES, BİBER, SALATALIK VE PATLICAN YETİŞTİRİYORLAR

Bahçesi olmayan vatandaşın balkonlarda veya evlerinin kapısında saksılarda ürün yetiştirdiğini belirten Demirel, "Salgınla birlikte evde daha çok vakit geçiren vatandaş, kendi sebzesini üretmek istiyor. Fide talebi çok. Yetişmekte güçlük çekiyoruz. En çok domates, biber, salatalık ve patlıcana ilgi var. Kavun ve karpuz da satılıyor." ifadelerini kullandı.