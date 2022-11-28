Sinop'tan somon üretimine 17 bin 333 tonluk katkı

Somon ihracatı Türkiye için önemli bir girdi sağlıyor. Sinop da balık üreticiliği çalışmalarıyla somon üretimine 17 bin 333 tonluk katkı sağlıyor.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında üretimi yapılarak Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen somondan 2021'de 54 milyon 453 bin 517 dolar gelir elde edildi.

Gerze ilçesi ile Demirciköy açıklarında kurulan tesislerde 2011'de başlanan somon üretimi her geçen yıl artarak devam ediyor. Sinop'ta 11 tesiste somon üretimi yapılıyor. Sinop'ta bu yıl 17 bin 333 ton somon üretimi yapıldı.

Türkiye, somon yetiştiriciliğinde önemli aşamalar kaydetti

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, ülkelerin artık doğal avcılık dışında alternatif olarak balık üretimleri yaptığına işaret ederek, Türkiye'nin somon yetiştiriciliği noktasında önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı.

2023 hedefi 30 bin ton

Somon üretiminin her geçen yıl artarak devam etmesinin kent ve ülke ekonomisi açısından çok değerli olduğunu dile getiren Önlem, şöyle devam etti:

"2023 yılında ise Sinop olarak Türk somonunda 30 bin tonun üzerinde bir üretim hedefliyoruz."

AA'nın haberine göre ,Önlem, Sinop'un Türkiye'nin en çok somon üreten kenti olmasını hedeflediklerini de vurgulayarak, "Sinop olarak bizim böyle bir hedefimiz de var. Çünkü burası doğal liman özelliğine sahip bir kent. Şu an 11 işletmemizde üretim devam ediyor. Umut ediyoruz ki yakın gelecekte Türkiye'de Türk somonu üretiminde ilk sırada yer alacağız." ifadelerini kullandı.