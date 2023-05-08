Sinop'un çeltik ekimi mesaisi başlandı Tahıl üretiminin önemli bir ayağı da Sinop'ta gerçekleşiyor. İlin çeltik ekimine elverişli bir toprak ve iklim yapısına sahip ilçesi Boyabat'ta üreticiler için zahmetli bir süreç başlamış bulunuyor.

AA

Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, ilçelerinde bu yıl 16 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılacağını söyledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ekimine başlanan çeltikten bu yıl 15 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Otuz iki köyde ekim yapıldığını vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

Ülkemizin pirinç ihtiyacının yüzde 5,5'ini Boyabat'ta üreten, tarladan sofraya çeltiğin yetişmesi sürecinin her aşamasında emeği olan değerli yetiştiricilerimize bereketli bir yıl geçirmelerini dilerim.

"TMO çeltik alımı yapıyor"

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ise geçen yıl odanın girişimleri sonucu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alımı yaptığını anımsatarak, bu yıl da alım yapılmasını beklediklerini şöyle ifade etti:

Geçen yıl yüzü gülen çeltik üreticilerimiz, bu çeltik sezonunda ekim alanlarını genişleterek daha fazla ürün elde edeceklerdir. Bizim istek ve temennimiz, devletimizin üreticilerimizin girdi masraflarına daha fazla destek vererek, ülkemiz pirinç ihtiyacının dışa bağımlılığının azaltılmasıdır.

"Çeltik işi zahmetli iş"

Çeltik üreticisi İbrahim Madenoğlu, beş yıldır çeltik üretimi yaptığını belirterek, şu sözleri sarf etti: