Sırbistan'da altı dil bilen turizmci, salgın nedeniyle taksici oldu

Sırbistan'da altı dil bilen turizmci, salgın nedeniyle taksici oldu

Sırbistan'da koronavirüs salgınının en çok etkilediği turizm sektöründe faaliyet gösteren otel ve acente gibi birçok firma zor günler geçiriyor.

Sırbistan'ın Niş şehrinde 22 yıldır turizm sektöründe çalışan Dejan Sencanski, salgın nedeniyle şehre yabancı turist gelmeyince ve şehirdekiler de yurt dışına tatile gitmeyince çareyi yıllardır yaptığı işi bırakıp yeni bir deneyime başlamakta buldu.

22 YILLIK FİRMASINI KAPATTI, TAKSİCİ OLDU

Mart ayına kadar Niş'te bir seyahat acentesi işleten Sencanski, ana dili Sırpçanın yanı sıra Türkçe, İtalyanca, Yunanca, Rusça ve İngilizce konuşabiliyor.

22 yıllık firmasını geçici olarak kapatmak zorunda kalan Sencanski, geçimini sağlayabilmek için 1 aydır taksicilik yapıyor.

"HAYATIMDA İLK KEZ BAŞKA BİR İŞE İHTİYACIM OLDU"

Sencanski, turizm sektörünün devletin ihmali yüzünden bu kadar fazla etkilendiğini savunarak, "45 yaşındayım ve hayatımda ilk kez başka bir işe ihtiyaç duydum." dedi.

Sırbistan'da salgın döneminde turizm sektöründe çalışan 4 binden fazla insanın işsiz kaldığını söyleyen Sencanski, krizin devam etmesi durumunda seyahat acentesini tamamen kapatmak zorunda kalacağından endişe duyduğunu kaydetti.

"YILBAŞINA KADAR HEPİMİZ İŞSİZ KALABİLİRİZ"

Sencanski, Sırbistan'daki meslektaşlarının devletten, diğer ülkelerde olduğu gibi turizme destek olmasını beklediğini belirterek, "Devlet bu konuda bir şeyler yapmazsa yılbaşına kadar hepimiz işsiz kalacağız. Sırbistan'da turizm tam anlamıyla toprağa verilmiş durumda." dedi.

Rehber olarak son turist grubunu mart ayında gezdirdiğini aktaran Sencanski, ülkesi Sırbistan'a da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildikten iki gün sonra döndüğünü aktardı.

Sencanski, "O günden sonra bir daha yurt dışına çıkmadım. Yabancı turistlerle de çalışıyordum, ama artık buralara turist gelmiyor. Seyahat acentelerinde yüzde 90'a varan gelir kayıpları yaşandı. Bu trajik bir durum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TURİZME DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Mayıs ayından bu yana Turizm Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok makama müracaat ettiklerini anımsatan Sencanski, devletten yardım talep ettiklerini, ancak hala cevap alamadıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizmle ilgilenen firmalara desteğini takdir ettiğini söyleyen Sencanski, Sırbistan'da turizmin devletin desteği olmadan ayakta kalamayacağını sözlerine ekledi.