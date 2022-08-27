Şirket mevduatları sigorta kapsamında

Şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları da 200 bin lira limit olmak üzere gerçek kişiler gibi TMSF'nin korumasına girdi.

Şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları 200 bin lira limit olmak üzere gerçek kişiler gibi Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu (TMSF) sigortası kapsamına alındığı bildirildi.

"Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Gerçek kişilere sağlanan sigorta ayrıcalığı kuruluşlara da tanınacak

TMSF tarafından hazırlanan düzenlemeyle, yönetmeliğin birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait" ibaresi "resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat" olarak değiştirildi.