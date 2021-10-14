Şirketlerde uzaktan çalışma kalıcı hale geliyor

Koronavirüs salgınında kısıtlamalar nedeni ile evlerden çalışılmaya başlanmıştı. Evden çalışmanın sağlıklı olması için altyapılar kurulmuştu. Şimdi gelinen noktada bürolara geri dönüş yolu kapandı.

Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma modelini uygulamayan şirketler bu çalışma metodunu kalıcı hale getiriyor.

Yeni çalışma yöntemleri geliştiren şirketler sadece ofis çalışanlarına değil, saha pozisyonları dahil olacak şekilde çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı sunuyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu pandemi sürecinde insanların günlük rutinleri ve alışkanlıkları değişti. Bununla birlikte firmalar çalışanlarının sağlığı ve motivasyonu için tedbirler almaya başladı.

Hem uluslararası firmalar hem Türk firmalar yeni çalışma düzenlerine ilişkin yenilikçi yaklaşımlar ortaya koydu.

"PANDEMİ BİTECEK ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK"

Evden çalışma yöntemini benimseyen kurumların birinde İnsan ve Kültür Direktörü olarak görev yapan Iryna Vladimirova, insan odaklı yaklaşımlarını şöyle anlattı: “Pandemi bize bu konuda yenilikçi çözümler geliştirme ve esnekliğimizi test etme anlamında önemli bir fırsat oldu. Bu dönemde çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düzenli olarak takip ettik ve prosedürlerimizi bu ihtiyaçlara göre güncel tuttuk. Pandemi bir gün bitecek. O gün geldiğinde de esnek çalışma modelimize devam ederek çalışanlarımıza farklı seçenekler sunacağız.”