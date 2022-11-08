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    Şirketlere kur farkı zararı için zaman düzenlemesi

    Borca batık şirketlerin, hesabında kur farkı zararı olanların durumu, 2024 başına kadar dikkate alınmayacak.
    • 08.11.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:24
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    Şirketlere kur farkı zararı için zaman düzenlemesi

    Zor durumda olan şirketlere rahatlatacak bir karar alındı.

    Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılan tebliğ değişikliği, Resmi Gazete'de yer aldı.

    Kur farkı zararı 1 yıl 2 ay sürece dikkate alınmayacak

    Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararının tamamı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayacak.

    Zaman sınırı 1 yıl uzatıldı

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğle geçici 1. maddede yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2023 olan söz konusu zaman sınırı 1 Ocak 2024 olarak değiştirildi.

    Şirketlere kur farkı zararı için zaman düzenlemesi #1

    Şirketleri rahatlatacak karar

    Yeni düzenlemeye göre, yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecek.


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