Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti

Türk Lirası mevduatları artırmak ve Türk Lirası'nı dövize karşı korumak için yürürlüğe geçirilen Kur Korumalı Mevduatlar için vergi istisnası ile ilgili yeni bir karar verildi.

Kur Korumalı Mevduat'tan şahıs ve şirketler ayrı ayrı yararlanabiliyor.

Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresinin uzatıldığı bildirildi.

Kurumların yabancı paralarını Türk Lirası hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak



İşletmelerin, dövizlerini yıl sonuna kadar KKM'de tutma şartı var



Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de uygulanacak.

Karar, şirketlerin 30 Eylül bilançolarındaki dövizi kapsıyor

AA'ya göre, yeni yayınlanan karara göre şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.