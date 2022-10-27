Petrol
93.5
-0.31%
Euro
18.7433
-0.14%
Dolar
18.6101
0.01%
Altın
994.4
-0.10%
Borsa
3976
0.00%
Bitcoin
387.729
2.52%
BTXN Coin
10.57
-1.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti

    Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti

    Türk Lirası mevduatları artırmak ve Türk Lirası'nı dövize karşı korumak için yürürlüğe geçirilen Kur Korumalı Mevduatlar için vergi istisnası ile ilgili yeni bir karar verildi.
    • 27.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kur Korumalı Mevduat'tan şahıs ve şirketler ayrı ayrı yararlanabiliyor.

    Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresinin uzatıldığı bildirildi.

    Kurumların yabancı paralarını Türk Lirası hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak

    İşletmelerin, dövizlerini yıl sonuna kadar KKM'de tutma şartı var

    Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.

    Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti #1

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre; kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de uygulanacak.

    Resmi-Gazete

    Karar, şirketlerin 30 Eylül bilançolarındaki dövizi kapsıyor

    AA'ya göre, yeni yayınlanan karara göre şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.


    Resmi Gazete 27 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 27 Ekim Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    Oturduğunuz Yerden Para Kazanmaya Hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz Yerden Para Kazanmaya Hazır mısınız?

    Dünyada piyasalar pozitif seyirde
    Ekonomi

    Dünyada piyasalar pozitif seyirde

    Görüş Bildir