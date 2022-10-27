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- Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti
Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti
- 27.10.2022 - 09:06
- Güncelleme : 27.10.2022 - 09:33
Kur Korumalı Mevduat'tan şahıs ve şirketler ayrı ayrı yararlanabiliyor.
Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresinin uzatıldığı bildirildi.
Kurumların yabancı paralarını Türk Lirası hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de geçerli olacak
İşletmelerin, dövizlerini yıl sonuna kadar KKM'de tutma şartı var
Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı, 9 aylık bilançoları için de uygulanacak.
Karar, şirketlerin 30 Eylül bilançolarındaki dövizi kapsıyor
AA'ya göre, yeni yayınlanan karara göre şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.