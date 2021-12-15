Şirketlerin yeni amacı karbon nötr olmak

Küresel iklim değişikliklerinin dünyaya ve ekonomiye verdiği zararı en aza indirebilmek için şirketler de üzerlerine düşen görevleri yerine getirme arayışına girdi.

Uluslararası vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars ile Institut Français d'Opinion Publique (IFGO) iş birliği kapsamında, Fransa’daki 400 büyük ve uluslararası şirketin yöneticisiyle "karbon nötr şirket" konulu bir araştırma gerçekleştirildi.

ŞİRKETLER İŞ MODELLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELDİ

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 53’ü karbon nötrlüğe ulaşmak için iş modellerini önemli ölçüde değiştirmek gerektiğini belirtti.

ÖNCELİK KARBON NÖTR OLMAK

Araştırma sonucunda, karbon nötr olmanın şirketlerin öncelik sırasında daha arka sıralarda olduğu belirtildi. Araştırmaya katılan şirketlerden yüzde 50’den daha azının düşük karbona yönelik aksiyon aldığı ve her 4 yöneticiden birinin karbon nötr projesi taahhüt ettiği veya planladığı ortaya çıktı. Yöneticilerin sadece yüzde 16’sının bütçe ayırarak ve KPI’larını somut bir şekilde belirterek karbon nört olmakla ilgili hedeflerini gerçekleştirdiği belirtildi.

"İŞ MODELLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

Birçok yöneticinin karbon nötrlüğü, şirketlerinin sürdürülebilirliği için büyük bir fırsat olarak gördüğü ortaya çıktı. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 53’ü karbon nötrlüğe ulaşmak için iş modellerini önemli ölçüde değiştirmek ve adapte etmek zorunda kalacağını belirtti.