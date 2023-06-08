Şırnak semalarında artık zirai ilaçlama yapan ZİHA'lar uçuyor Engebeli arazilerde tohum ekmek ya da ilaçlama yapmak için artık ZİHA'lar devreye girdi. Şırnak da bu hizmetten nasibini alan illerden oldu.

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Şırnak'ta bazı çiftçiler, arazilerini, kiraladıkları zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile ilaçlamayı tercih ediyor.

Çiftçiler bu yöntemin daha az masraflı olduğunu belirterek, tasarruf yaptıklarını dile getiriyor.

Süneyle mücadele

İdil ilçesi Kurtuluş köyündeki çiftçilerden Mehmet Nuri Genç, kiraladıkları ZİHA ile buğday ekili alanlarda süneyle mücadele çalışması kapsamında ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Traktörle ilaçlama ürüne zarar veriyor

Daha önce ilaçlama ve gübreleme işini traktörlerin arkasına bağlanan makineyle yaptıklarını belirten Genç, "Makineyle yapılan bir ilaçlamada araç lastiklerinden dolayı, yapılan hesaplamada 100 dönümde 3 dönüm kayboluyor, tekerleklerin üzerinden geçtiği ekin ölüyor." dedi.

"ZİHA ile ilaçlama daha verimli"

ZİHA'nın çiftçiye birçok avantaj sağladığını anlatan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: