Şırnak semalarında artık zirai ilaçlama yapan ZİHA'lar uçuyor

Şırnak'ta bazı çiftçiler, arazilerini, kiraladıkları zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile ilaçlamayı tercih ediyor.
Çiftçiler bu yöntemin daha az masraflı olduğunu belirterek, tasarruf yaptıklarını dile getiriyor.
Süneyle mücadele
İdil ilçesi Kurtuluş köyündeki çiftçilerden Mehmet Nuri Genç, kiraladıkları ZİHA ile buğday ekili alanlarda süneyle mücadele çalışması kapsamında ilaçlama yaptıklarını söyledi.
Traktörle ilaçlama ürüne zarar veriyor
Daha önce ilaçlama ve gübreleme işini traktörlerin arkasına bağlanan makineyle yaptıklarını belirten Genç, "Makineyle yapılan bir ilaçlamada araç lastiklerinden dolayı, yapılan hesaplamada 100 dönümde 3 dönüm kayboluyor, tekerleklerin üzerinden geçtiği ekin ölüyor." dedi.
"ZİHA ile ilaçlama daha verimli"
ZİHA'nın çiftçiye birçok avantaj sağladığını anlatan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Traktörle bir günde 300 dönümde ilaçlama yapılırken, ZİHA ile 1000 dönüme kadar çıkabiliyor. Arazi sulu olduğunda traktör giremiyor ve bir hafta beklemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda dronlu ilaçlamanın faydası çok büyük. Sulu da olsa kuru da olsa dronlu ilaçlama yapılabiliyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bunun bölgemizde yaygınlaşması çiftçileri çok rahatlatacaktır. Devletimizin bunu teşvik etmesi lazım. Dron operatörü yetiştirmek için kurs açılması gerektiğine inanıyoruz. Allah'a şükür, devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde her türlü tarımı yapabiliyor, teknolojik imkanları kullanabiliyoruz.