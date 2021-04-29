Şırnak'ta oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk

Şırnak’ın Cizre ilçesinin Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde yasak öncesi aşırı yoğunluk yaşanıyor. Esnaf, böyle bir yoğunluğu ilk kez yaşadıklarını söylüyor.

Toplam 17 gün sürecek tam kapanma genelgesiyle birlikte tüm yurttaki oto sanayilerinde olduğu gibi Şırnak'ta da araç yoğunluğu yaşanıyor.

BAZI ARAÇLAR İFTARDAN SONRAYA KALDI

Oto tamircileri çoğu müşteriyle yoğunluk nedeniyle ilgilenemiyor. Oto tamirciler tamiri uzun olan araçları sanayide bekletip, iftardan sonra sabah namazına kadar çalışarak bitirdiklerini söyledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Sanayite faaliyet gösteren Agit Kanat, “11 yaşından beri tamirciyim. 2014’e kadar başka işletmelerde çalıştım, 2014’dan sonra yeni sanayide kendi işletmemi açtım. İlk defa böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Tam kapanma kararının alınmasıyla özellikle uzun yola memleketlerine gidecek olan vatandaşlar araçlarının eksiklerini gidermeye geliyorlar. İşletmemizde 12 eleman sabah namazına kadar çalışıyoruz ona rağmen birçok müşterimizle ilgilenemiyoruz. Tamiri uzun süren araçları yanımızda bir gün bekletip iftardan sonra yapmaya başlıyoruz." dedi.