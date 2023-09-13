Şırnak'ta petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı Türkiye, enerji arayışına devam ederken, Şırnak'taki petrol arama süresinin uzatılması yönünde karar alındı.

AA

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalara devam ediliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

TPAO'nun kararı 15 bin 346 hektarlık alanı kapsıyor

Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı

Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)