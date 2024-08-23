Site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için çoğunluk oyu yeterli Dünyada sıfır karbon emisyonu hedefi için elektrikli araçlar artıyor. Türkiye'de de elektrikli araçların şarjı için apartman ve sitelerde üniteler kurulmaya başlandı.

Özel Haber

Selimhan Güzeler / Muhabir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bilgisi dahilinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 il Valiliğine gönderdiği yazıda belirtildiği üzere elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliği taşımıyor.

Site yönetimleri ve apartman yöneticilerinin zaman zaman iddia ettiği gibi tüm kat maliklerinin 5’te 4 çoğunluk rızası aranmasına gereksinim yok.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hatırlatıldığı üzere, elektrikli araç sahiplerinin araçlarını evlerinde şarj edememesi sorununa neden olan bu belirsizliğe açıklık getirildi.

ŞARJ ÜNİTESİ KURMAK İÇİN ÇOĞUNLUK OYU YETERLİ

Verilen bilgiye göre site ve apartmanlarda şarj ünitesi kurulumu için çoğunluk oyu yeterli kılındı.