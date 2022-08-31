Sivas ayçiçeği üretimine hız verdi, kapasite yüzde 400 arttı

Türkiye, tarım konusunda ekim alanları ve kapasitesine artırarak hedefleri doğrultusunda ilerlerken iller de attıkları adımlarla bu çabaya destek veriyor.

Sivas’ta geçmiş yıllarda yaklaşık 20 bin dönüm alana ekilen ayçiçeği 2022 yılında kapasitesini artırarak 134 bin 500 dönüm alana ekildi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas’ta ayçiçeği ekiminde geçmiş yıllara göre yüzde 400 artışın olduğunu söyledi.

Yetkililer, üretim artışından doğacak rekolte artışının marketteki fiyatlara yansıyacağını düşünüyor.

Çiftçiler yağlık ve çerezlik ayçiçeğine yöneldi

Çiftçilerin yağlık ve çerezlik ayçiçeğine yönelmesiyle 134 bin 500 dönüm alanda ekili olan ayçiçeğinden 45 bin ton ve üzeri rekolte bekleniyor.

"25-30 bin hektar çerezlik geriye kalan 90-95 bin tonu da yağlık ayçiçeği ekildi"

Çetindağ, devlet tarafından desteklerin ve fiyatların yüksek tutulması halinde gelecek yıllarda üreticilerin kapasitelerini daha da arttıracağını söyledi. Öte yandan Çetindağ, rekolte artışının markette ki yağ fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim Sivas’ta olan çiftçilerimiz de ayçiçeğini hemen gündeme alarak geçen yıllarda 10-20 bin dönüm ekerken bu yıl 134 bin 500 hektar üzerinde ekti. Bunun yaklaşık 25-30 bin civarı çerezlik geriye kalan 90-95 bin tonu da yağlık ayçiçeği olarak ekildi. Ayçiçek yağı fiyatlarının düşürülmesi için bizim çiftçimiz hemen devreye girdi. Şu anda mükemmel bir hasat yaklaştı.

"45 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Bizim gezilerimizde aldığımız bilgilerde rekoltenin yaklaşık 45 bin ton civarında olacağı söyleniyor."





“Rekolte artışı marketteki fiyatı düşürecek"

İHA'nın haberine göre, Başkan Çetindağ, üreticiye verilen desteğin tüketiciye yansıyacağını belirterek, “Bu yıl 45 bin ton ayçiçeği yağının da ülke ekonomisine büyük katkısı olacağına inanıyorum. Biz üretmeye devam edeceğiz yeter ki devletimiz çiftçimizin girdilerini düşürsün. Eğer üreticiye destek verirse bu durum tüketiciye de yansır. Tüketicinin daha rahat yemesi için üreticiyi destekleyeceksin. Geçen yıllara oranla bu yıl yüzde 300-400 artış var. Bu yıl ilk olan ekimde çiftçimiz kazanırsa gelecek yıl 250 bin veya 300 bin hektar ekim olabilir. Bu yıl denemeydi ilk defa ekiyor çiftçimiz, bunun meyveleri 2023 yılında daha iyi görülmüş olacak. Devletimiz ve birlikler iyi fiyat verirse girdilerin yükü de hafiflerse biz her şeye hazırız. Rekolte artışı market fiyatlarında da düşüş sağlayacaktır, tüketicinin sofrasına kadar indirim sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.